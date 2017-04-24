Культура
 

Умер переводчик Сергей Ильин

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Сергей Ильин
Сергей Ильин

Русский переводчик англоязычной прозы Сергей Ильин скончался в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщил писатель Игорь Сахновский в Facebook в понедельник, 24 апреля.

Ранее, 24 апреля, литератор Георгий Елин написал в Facebook, что Ильин перенес обширный инсульт. Переводчика госпитализировали в московскую клиническую больницу №71.

Ильин родился в Саратове в 1948 году. Он перевел на русский англоязычную прозу Владимира Набокова («Бледное пламя», «Ада, или Радости страсти», «Под знаком незаконнорожденных», «Сестры Вэйн», «Пнин»). Также переводил работы таких британских писателей, как Теренс Уайт, Мервин Пик, Стивен Фрай, Марк Твен и Джеймс Келман.

Помимо этого, Ильин выступил одним из переводчиков шестой и седьмой книг поттерианы Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и Принц-полукровка» и «Гарри Поттер и Дары Смерти».

Он является лауреатом премий «Знамя» и «Иллюминатор».

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