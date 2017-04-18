Умер скандальный театральный режиссер Майкл Богданов

Скончался уэльский театральный режиссер Майкл Богданов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает The Guardian.

Богданов умер в возрасте 78 лет. Причина смерти не уточняется.

Режиссер известен прежде всего как автор запрещенной в Англии постановки «Римляне в Британии». Спектакль, который вышел в 1980 году по пьесе драматурга Ховарда Брентона, вызвал скандал из-за сцены гомосексуального изнасилования.

Среди других постановок режиссера — «Гамлет», «Пер Гюнт», «Венецианский купец», «В ожидании Годо» и «Двенадцатая ночь».

Майкл Богданов ставил спектакли для Королевского национального театра, Театра Аббатства, Гамбургского камерного театра и Театра Шекспира в Чикаго.

Режиссер был также основателем театральной компании English Shakespeare Company.