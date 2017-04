Умер бывший участник Soft Machine Аллан Холдсворт

Английский гитарист и композитор Аллан Холдсворт скончался в возрасте 70 лет. Об этом его дочь Луиз написала в Facebook.

«Мы, безусловно, шокированы его внезапной смертью и не можем описать ту горечь, которую испытываем от потери», — отметила Луиз.

Холдсворт играл в жанре джаз-фьюжен. В составе группы Soft Machine гитарист записал альбомы Bundles и Land of Cockayne. Он также участвовал в работе таких коллективов, как Gong, U.K. и The New Tony Williams Lifetime.

Помимо этого, музыкант выпустил 12 сольных пластинок. Последняя, Flat Tire: Music for a Non-Existent Movie, вышла в 2001 году.