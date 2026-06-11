Раскрыты последствия задымления в Большом театре

Суд арестовал на 10 суток сотрудника Большого театра, бросившего дымовую шашку в шахту

Тверской районный суд Москвы арестовал на 10 суток сотрудника Большого театра Андрея Жирных, вызвавшего 14 мая задымление в здании, из-за чего пришлось эвакуировать людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов столицы.

Подсудимый признан виновным в мелком хулиганстве, в качестве наказания ему назначили административный арест. В пресс-службе предоставили видео с ним.

На кадрах виден мужчина в зале суда.

Суд установил, что утром 14 мая Жирных тайно пронес в здание Большого театра самодельную дымовую шашку, которую сбросил в вентиляционную шахту. В результате произошло задымление помещений театра, была нарушена его работа, из-за угрозы жизни и здоровью посетителей и сотрудников эвакуировали.

Ранее сообщалось, что перед судом в Тынде предстал местный житель, который устроил дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе друга.

