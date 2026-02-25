Реклама

10:41, 25 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин устроил дрифт на гендер-пати и лишился BMW

Житель Тынды лишился BMW и ₽150 тысяч за дрифт с дымовыми шашками на гендер-пати
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Перед судом в Тынде предстал местный житель, который устроил дрифт с дымовыми шашками в честь гендер-пати на свадьбе друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

Как установил суд, все произошло в октябре 2025 года. Диванов М.М. захотел сделать сюрприз своему другу на гендер-пати, сел за руль своего BMW 530i без номеров и устроил дрифт на перекрестке Красной Пресни и Школьной. К задним колесам машины были прикреплены дымовые шашки с дымом синего цвета, которые должны были символизировать рождение сына.

Представление на пять минут мужчина устроил на дороге общего пользования, из-за чего его признали виновным по статье 267.1 («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Виновного оштрафовали на 150 тысяч рублей, а принадлежавшую ему BMW конфисковали в пользу государства.

Ранее сотрудники полиции задержали молодого человека, который устроил дрифт на отцовском автомобиле по территории «Мемориала Славы» в Зиме.

