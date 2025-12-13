Дрифт россиянина на Мемориале Славы попал на видео

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который устроил дрифт на отцовском автомобиле по территории «Мемориала Славы» в Зиме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Иркутской области и предоставили соответствующее видео.
На кадрах видно, как автомобиль проезжает по площади, а затем скрывается из виду. На ролике молодой человек извинился перед жителями города за свой поступок.
По данным ведомства, нарушитель находился за рулем «Жигули» без прав. Он нашел ключи от машины и решил прокатить своих друзей. В Парке Победы компанию запечатлела камера видеонаблюдения.
Решается вопрос о возбуждении дела.
