Силовые структуры
12:44, 13 декабря 2025Силовые структуры

Дрифт россиянина на Мемориале Славы попал на видео

Житель Иркутской области устроил дрифт на отцовском «Жигули» по Мемориалу Славы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который устроил дрифт на отцовском автомобиле по территории «Мемориала Славы» в Зиме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Иркутской области и предоставили соответствующее видео.

На кадрах видно, как автомобиль проезжает по площади, а затем скрывается из виду. На ролике молодой человек извинился перед жителями города за свой поступок.

По данным ведомства, нарушитель находился за рулем «Жигули» без прав. Он нашел ключи от машины и решил прокатить своих друзей. В Парке Победы компанию запечатлела камера видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее во Владивостоке водитель-мигрант устроил дрифт на улицах города.

