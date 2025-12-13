Дрифт россиянина на Мемориале Славы попал на видео

Житель Иркутской области устроил дрифт на отцовском «Жигули» по Мемориалу Славы

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который устроил дрифт на отцовском автомобиле по территории «Мемориала Славы» в Зиме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД по Иркутской области и предоставили соответствующее видео.

На кадрах видно, как автомобиль проезжает по площади, а затем скрывается из виду. На ролике молодой человек извинился перед жителями города за свой поступок.

По данным ведомства, нарушитель находился за рулем «Жигули» без прав. Он нашел ключи от машины и решил прокатить своих друзей. В Парке Победы компанию запечатлела камера видеонаблюдения.

Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее во Владивостоке водитель-мигрант устроил дрифт на улицах города.