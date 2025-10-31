Дрифт водителя-мигранта по улицам российского города попал на видео и заинтересовал МВД

Во Владивостоке водитель-мигрант устроил дрифт на улицах города и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как белый автомобиль на большой скорости совершает дрифт, несмотря на присутствие на проезжей части других машин и пешеходов на улицах. Опасные маневры на оживленной улице привлекли внимание полиции. Задержан 23-летний водитель, оказавшийся мигрантом из стран ближнего зарубежья.

В отношении него автоинспекторы составили шесть административных материалов по ряду статей. Иномарка была помещена на спецстоянку. Изъятое водительское удостоверение направлено на экспертизу: по ее результатам будет принято процессуальное решение.

