10:23, 31 октября 2025Силовые структуры

Дрифт водителя-мигранта по улицам российского города попал на видео и заинтересовал МВД

Во Владивостоке мигрант устроил дрифт по улицам, попал на видео и лишился прав
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Во Владивостоке водитель-мигрант устроил дрифт на улицах города и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как белый автомобиль на большой скорости совершает дрифт, несмотря на присутствие на проезжей части других машин и пешеходов на улицах. Опасные маневры на оживленной улице привлекли внимание полиции. Задержан 23-летний водитель, оказавшийся мигрантом из стран ближнего зарубежья.

В отношении него автоинспекторы составили шесть административных материалов по ряду статей. Иномарка была помещена на спецстоянку. Изъятое водительское удостоверение направлено на экспертизу: по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Иркутской области попал на видео россиянин, который бросил полено в лицо угонщику и помог полиции задержать его.

