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15:11, 11 июня 2026Бывший СССРЭксклюзив

Аналитик оценил риск катастрофы из-за отключения внешнего энергоснабжения на ЗАЭС

Аналитик Юшков назвал ненормальной ситуацией отключение ЗАЭС от внешнего энергоснабжения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Отключение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) от внешнего энергоснабжения и запуск резервных дизель-генераторов — это ненормальная ситуация, сообщил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил риск катастрофы на объекте.

Это не первый случай, когда ЗАЭС запитывается от резервных дизель-генераторов, осенью прошлого года она целый месяц работала от них, рассказал аналитик.

По его словам, катастрофы не происходит только потому, что с 2022 года все реакторы остановлены Росатомом и переведены в состояние холодного остова, то есть остужены и потребляют крайне мало энергии для работы контрольных приборов и прочего.

«Но все равно запитана система охлаждения всех реакторов от электроэнергии. И самое страшное, если станция оказывается обесточенной, именно когда реактор работает, потому что их много месяцев нужно остужать. То есть в этом плане это большая проблема, когда реакторы работают. Они требуют много энергии для системы охлаждения. Когда они не работают — меньше, но все равно это ненормальная ситуация, когда идет работа от дизель-генераторов. Дизель-генератор — это совсем последний шанс получить электроэнергию. Как правило, станция запитывается от нескольких линий электропередачи и резервных источников. Это, конечно, не катастрофа, но близко к некоему чрезвычайному режиму работы, скажем так», — поделился Юшков.

Он добавил, что главная проблема заключается в том, что Украина бьет по системе подвоза топлива в регион.

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Ранее на ЗАЭС сообщили об отключении внешнего энергоснабжения на Запорожской АЭС и штатном запуске резервных дизель-генераторов. Этому предшествовала атака Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник нанес удар по ЗАЭС, нарушив объявленный режим тишины, 5 июня. После постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыло глаза на нарушение ВСУ гарантий прекращения огня близ ЗАЭС.

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