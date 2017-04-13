Умер первый клавишник Jamiroquai

Клавишник оригинального состава британской джаз-фанк-группы Jamiroquai Тоби Смит скончался. О его смерти сообщил бывший басист коллектива Стюарт Зендер в своем Instagram.

Музыканту было 46 лет. Причина смерти не сообщается.

«Я так тебя люблю. Мой старший брат Тоби перешел на другую сторону ночью. С восторгом вспоминаю о нем и о группе, которую мы создали», — подписал Зендер свой пост.

A post shared by SZ (@stuartzender) on Apr 12, 2017 at 5:10am PDT

Тоби Смит был одним из основателей команды Jamiroquai, в которой играл с 1992 по 2002 год, а также соавтором большинства композиций коллектива. После этого он покинул группу, чтобы больше времени проводить со своей семьей.

Jamiroquai выпустили девять студийных альбомов, один из которых, Travelling Without Moving 1996 года, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая пластинка в стиле фанк.