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15:02, 11 июня 2026Силовые структуры

Влиятельный чиновник арестован в Москве. При обыске у него нашли мефедрон, а сам он мог быть под кокаином

Экс-вице-губернатора Новосибирской области Петухова задержали с наркотиками в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывшего первого вице-губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве по подозрению в незаконном хранении наркотиков. По данным источников, при обыске в гостиничном номере у него обнаружили мефедрон, а сам он в момент задержания он мог находиться под воздействием кокаина.

Задержание произошло во время поездки в Москву

О задержании бывшего первого заместителя губернатора Новосибирской области сообщили сразу несколько источников. По информации Mash, в последние дни чиновник не выходил на связь с коллегами и родственниками. Впоследствии выяснилось, что он был задержан в Москве.

Как пишет Baza, Петухова уже заключили под стражу. По версии следствия, в гостинице, где остановился бывший чиновник, были обнаружены синтетические наркотики. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении запрещенных веществ.

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Дополнительные подробности приводит «Коммерсант». По данным издания, задержание проводили сотрудники ФСБ, которые работали по одному из расследований, связанных с наркотрафиком. Источники газеты утверждают, что сначала у Петухова обнаружили небольшую партию наркотиков, а затем при обыске гостиничного номера нашли еще несколько пакетиков с запрещенными веществами.

Тем временем, Telegram-канал «112» уточнил, в номере бывшего вице-губернатора был найден мефедрон.

Суд отправил экс-чиновника в СИЗО

Несмотря на признание вины, избежать СИЗО Петухову не удалось. По данным «Коммерсанта», Лефортовский районный суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство защиты о домашнем аресте и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас бывший чиновник содержится в столичном СИЗО №7 «Капотня».

По информации Mash, в момент задержания Петухов предварительно мог находиться под воздействием кокаина. Официального подтверждения этим сведениям на данный момент нет.

Незадолго до ареста влиятельного чиновника отправили в отставку

За несколько дней до появления информации о задержании Юрий Петухов лишился своего поста в правительстве Новосибирской области.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Губернатор Андрей Травников объявил о кадровых изменениях 8 июня. Причины увольнения чиновника тогда названы не были. Как сообщало РИА Новости, глава региона заявил, что полномочия первого заместителя губернатора временно распределят между другими заместителями, а до конца месяца планируется изменение структуры правительства области.

Позже стало известно, что должность первого вице-губернатора вообще будет исключена из действующей структуры региональной власти.

Петухова называли одним из самых влиятельных чиновников региона

Как писал «MK», арест Петухова вызвал широкий резонанс в Новосибирской области прежде всего из-за его политического веса.

С 2015 года он занимал должность первого заместителя губернатора, одновременно возглавляя администрацию губернатора и правительства региона. В его ведении находились вопросы внутренней политики, кадровых назначений и организации работы органов власти.

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До прихода в областное правительство Петухов руководил городской, а затем областной избирательной комиссией. По образованию он юрист, окончил Новосибирский юридический институт Томского государственного университета и имеет ученую степень кандидата юридических наук.

По оценке ряда региональных наблюдателей, Петухов входил в число наиболее влиятельных фигур областной администрации и сохранял свои позиции даже после смены губернатора.

Общественники заговорили о возможном продолжении расследования

Общественник Алексей Мазур в комментарии «MK» назвал произошедшее серьезным потрясением для новосибирских элит. По его словам, Петухов был одной из ключевых фигур региональной власти и курировал широкий круг вопросов, включая внутреннюю политику и социальный блок.

Эксперт также предположил, что бывший чиновник может представлять интерес для следствия не только как обвиняемый, но и как потенциальный свидетель по другим делам.

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