В Москве задержали миллиардера Сулейманова. Его подозревают в убийствах конкурентов

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова. Это произошло в ночь на 2 октября. Его подозревают в организации убийства.

Сулейманову вменяют совершенную в прошлом расправу. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По словам собственного источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, Сулейманов давно подозревался в организации расправ над своими противниками. Но следователи в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств. Однако в 2025 году им удалось обнаружить свидетеля, который дал показания на олигарха.

Сулейманова подозревают в заказном убийстве экс-главы ФСФО

По данным РЕН ТВ, Сулейманову вменяют убийство экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Он занимался банкротством предприятий, в том числе работал со столичными аэропортами.

28 апреля 2004 года в Таля несколько раз выстрелили у офиса на Старой Басманной улице в Москве. Его доставили в больницу, но он скончался в реанимации.

Два дня назад был задержан исполнитель преступления — Абакар Дарбишев. Он и дал показания против Сулейманова.

Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание денег

Миллиардер уже был судим по статье «Мошенничество» и «Легализация денежных средств». Его задержали в 2004 году, передает Telegram-канал «112».

Сулейманова и его партнера Татевоса Суринова обвиняли в хищении и легализации авиационного оборудования. Ущерб составил более 4,5 миллиона долларов. В 2015 году Сулейманов вышел на свободу условно-досрочно (УДО).