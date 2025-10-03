Силовые структуры
10:26, 3 октября 2025

Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

В Москве задержан миллиардер Сулейманов по подозрению в убийстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, который подозревается в расправе. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации канала, его задержали в ночь на 2 октября. Сулейманову вменяют совершенную в прошлом расправу. Подробностей по делу пока не сообщается. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По данным канала, Сулейманов является одним из самых влиятельных миллиардеров в России. Ранее он был судим за мошенничество и отмывание денег, но, несмотря на это, смог сохранить влияние и власть.

Ранее сообщалось, что суд в Екатеринбурге заключил под стражу бывшего руководителя компании «Облкоммунэнерго» Антона Боликова, а также совладельцев «Корпорации СТС» Татьяну Черных и коммунального миллиардера Алексея Боброва за аферы с коммуналкой.

