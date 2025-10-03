Российского миллиардера Сулейманова задержали по делу о расправе

В Москве задержан миллиардер Сулейманов по подозрению в убийстве

В Москве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, который подозревается в расправе. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации канала, его задержали в ночь на 2 октября. Сулейманову вменяют совершенную в прошлом расправу. Подробностей по делу пока не сообщается. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

По данным канала, Сулейманов является одним из самых влиятельных миллиардеров в России. Ранее он был судим за мошенничество и отмывание денег, но, несмотря на это, смог сохранить влияние и власть.

