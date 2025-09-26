Российского миллиардера арестовали за аферы с коммуналкой

Суд арестовал коммунального миллиардера Урала Боброва по обвинению в хищениях

Суд в Екатеринбурге заключил под стражу экс-руководителя компании «Облкоммунэнерго» Антона Боликова по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

Боликов пробудет под стражей по 15 ноября. Задержанного вместе с ним исполняющего обязанности (и.о.) главы Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК) Артема Носкова суд решил отпустить на свободу, его оставили в статусе подозреваемого. Несколькими днями ранее по этому делу отправили в СИЗО еще двух человек — совладельцев «Корпорации СТС» Татьяну Черных и коммунального миллиардера Алексея Боброва.

Показания против всех четверых дал бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, когда его поймали на получении взятки. Предварительно, дело о мошенничестве связано с хищением бюджетных средств в рамках концессионных соглашений.

ОТСК является дочерней компанией «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала. Фактическими владельцами ее называют Боброва и экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова. Ранее Генпрокуратура России подала иск об обращении компании в доход государства.

