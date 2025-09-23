Силовые структуры
14:33, 23 сентября 2025Силовые структуры

В России задержали энергетического олигарха

В Москве задержан владелец компании «Облкоммунэнерго» Бобров после обысков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали владельца компании «Облкоммунэнерго» Алексея Боброва после обысков в офисах и домах бенефициаров. Об этом сообщает ТАСС.

Энергетического олигарха увезли в Екатеринбург к следователю. Вместе с ним силовики забрали его соратницу Татьяну Черных.

Ранее стало известно о задержании экс-руководителя компании «Облкоммунэнерго» Антона Боликова и исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК) Артема Носкова по уголовному делу о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений.

ОТСК является дочерней компанией «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала, фактическими владельцами которой называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва, проживающих с 2007 года в Австрии и получивших там гражданство.

Генпрокуратура России подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго».

    Все новости