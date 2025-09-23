Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:21, 23 сентября 2025Силовые структуры

По делу о коммунальной империи экс-советника Чубайса прошли новые задержания

Задержан глава дочерней компании «Облкоммунэнерго» по делу о мошенничестве
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Правоохранительные органы задержали экс-руководителя компании «Облкоммунэнерго» Антона Боликова и исполняющего обязанности главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК) Артема Носкова по уголовному делу о хищении бюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

Постановление о возбуждении дела было принято 22 сентября, по местам работы и жительства топ-менеджеров в Екатеринбурге проведены обыски. Задержанные уже допрошены.

ОТСК является дочерней компанией «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала, фактическими владельцами которой называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва, проживающих с 2007 года в Австрии и получивших там гражданство. В екатеринбургском офисе проводятся следственные действия.

Генпрокуратура России подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго».

