15:15, 24 сентября 2025Силовые структуры

Фигурант дела коммунальной империи Урала высказался в суде

И.о. главы ОТСК Носков не признал вину, суд продлил его задержание на 72 часа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил срок задержания на 72 часа исполняющего обязанности (и. о.) главы Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК) Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Аналогичное решение принято в отношении экс-руководителя компании «Облкоммунэнерго» Антона Боликова. Следователь попросил дополнительное время для предоставления доказательств обоснования ареста подсудимого.

На суде Носков заявил, что не признал свою вину в хищениях. По его словам, никаких противоправных действий, работая в ОТСК и других компаниях, он не совершал, передает ТАСС.

ОТСК является дочерней компанией «Облкоммунэнерго» — коммунальной империи Урала, фактическими владельцами которой называют экс-советника Анатолия Чубайса на посту главы «РАО ЕЭС» Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва, проживающих с 2007 года в Австрии и получивших там гражданство.

Боброва вместе с соратницей Татьяной Черных задержали и этапировали в Екатеринбург после того, как к следователю доставили Боликова.

Генпрокуратура России подала в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск об обращении в доход государства «Облкоммунэнерго».

    Все новости