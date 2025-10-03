Раскрыты подробности о криминальном прошлом российского миллиардера

Миллиардер Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание, он вышел по УДО

Российский миллиардер Ибрагим Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание средств. Подробности о его криминальном прошлом пишет Telegram-канал «112».

Его задержали в 2004 году по обвинению в хищении и легализации авиационного оборудования. Ущерб от преступления превысил 4,5 миллиона долларов. Сулейманова и его делового партнера Татевоса Суринова осудили на 10 лет каждого. В 2015 году миллиардер вышел на свободу условно-досрочно (УДО).

Сулейманов приходится зятем бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС» Платона Лебедева.

Сейчас задержанному миллиардеру вменяют заказную расправу над бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем. Киллер выпустил в него пули 28 апреля 2004 года на Старой Басманной улице в Москве. Раненного экстренно госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти.

Исполнитель преступления был пойман и дал показания на Сулейманова, после чего силовики задержали его как заказчика.