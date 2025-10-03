Силовые структуры
10:57, 3 октября 2025

Раскрыты подробности задержания миллиардера Сулейманова

Источник «Ленты.ру»: Сулейманов давно подозревался в убийствах своих конкурентов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Задержанный российский миллиардер Ибрагим Сулейманов давно подозревался в организации расправ над своими противниками. Об этом «Ленте.ру» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

По его словам, правоохранители в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств, однако в 2025 году им удалось обнаружить свидетеля, который дал показания на олигарха.

Ранее сообщалось, что Сулейманова задержали в ночь на 2 октября. Ему вменяется совершенная в прошлом расправа. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

До этого Сулейманов был судим за мошенничество и отмывание денег, но, несмотря на это, смог сохранить влияние и власть.

