11:25, 3 октября 2025Силовые структуры

Раскрыто имя жертвы российского миллиардера Сулейманова

Сулейманову вменяют убийство экс-главы ФСФО Таля в 2004 году
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Задержанному российскому миллиардеру Ибрагиму Сулейманову вменяют заказную расправу с бывшим главой Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгием Талем, совершенную 28 апреля 2004 года. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По его словам, тогда, на Старой Басманной улице, киллер несколько раз выстрелил в Таля. Тот был доставлен в реанимацию, но в результате полученных ранений не выжил. Источник канала сообщил, что киллер также задержан.

Источник РЕН ТВ рассказал, что в 2007 году Сулейманов и его партнер Татевос Суринов были судимы за мошенничество и легализацию денежных средств. Басманный суд приговорил их к десяти годам лишения свободы, а в 2015 миллиардер вышел по УДО.

Ранее сообщалось, что правоохранители в течение долгого времени не могли найти объективных доказательств, однако в 2025 году им удалось обнаружить свидетеля, который дал показания на олигарха.

