Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:17, 11 июня 2026Экономика

Названа цена самого дорогого этажа квартир в России

Стоимость самого дорогого этажа квартир в РФ оценили в 355 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Стоимость самого дорогого этажа из объединенных квартир, доступного для покупки в многоквартирном доме на вторичном рынке РФ в данный момент, оценили в 355 миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте назвали в агентстве ТАСС.

Речь идет о лоте, расположенном в Санкт-Петербурге в пятиэтажном историческом доме. Заказчиком строительства здания в конце XIX века выступил швейцарский булочник Фридрих Карл Вебер. Недвижимость представляет собой шестикомнатный объект площадью 720 квадратных метров, oбъединенный из трех квартир. При этом метраж кухни составляет 100 «квадратов». Отмечается, что отделка отсутствует, однако возможна перепланировка. Помимо этого, в доме нет лифта, но возможна установка индивидуального подъемника, обеспечивающего прямой доступ на собственный этаж.

Ранее основательница агентства недвижимости «Безфильтров» Ригина Гордеева рассказала, что цена покупки этажа квартир в Москве в премиум-сегменте составляет 300-800 миллионов, а в элитных проектах может превышать миллиард рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В здание МИД в Москве приехали послы Германии, Великобритании и Франции. Что известно о новом витке переговоров?

    Обчистивший квартиру по указанию куратора российский студент избежал СИЗО

    Трамп пообещал «выбомбить все дерьмо» из Ирана

    Вынесен вердикт по расправе сценариста «Счастливы вместе» над участником «Дома-2»

    Звезду «Великолепного века» и ее мужа задержали по делу о наркотиках

    Мужчину задержали за развратные действия в отношении мальчика в метро Москвы

    Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

    Обнаружено средство для снижения риска ревматоидного артрита

    Лолита появилась на публике в украшениях за 2,4 миллиона рублей

    Россиянам посоветовали забрать деньги из некоторых банков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok