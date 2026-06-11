Названа цена самого дорогого этажа квартир в России

Стоимость самого дорогого этажа квартир в РФ оценили в 355 миллионов рублей

Стоимость самого дорогого этажа из объединенных квартир, доступного для покупки в многоквартирном доме на вторичном рынке РФ в данный момент, оценили в 355 миллионов рублей. Информацию о соответствующем объекте назвали в агентстве ТАСС.

Речь идет о лоте, расположенном в Санкт-Петербурге в пятиэтажном историческом доме. Заказчиком строительства здания в конце XIX века выступил швейцарский булочник Фридрих Карл Вебер. Недвижимость представляет собой шестикомнатный объект площадью 720 квадратных метров, oбъединенный из трех квартир. При этом метраж кухни составляет 100 «квадратов». Отмечается, что отделка отсутствует, однако возможна перепланировка. Помимо этого, в доме нет лифта, но возможна установка индивидуального подъемника, обеспечивающего прямой доступ на собственный этаж.

Ранее основательница агентства недвижимости «Безфильтров» Ригина Гордеева рассказала, что цена покупки этажа квартир в Москве в премиум-сегменте составляет 300-800 миллионов, а в элитных проектах может превышать миллиард рублей.