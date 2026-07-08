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12:32, 8 июля 2026Путешествия

Отсутствие интереса россиян к поездкам в Болгарию объяснили

Посол РФ в Болгариии: Вступление страны в Шенгенскую зону снизило интерес россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sergii Figurnyi / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие интереса российских туристов к поездкам в Болгарию объяснили вступлением страны в Шенгенскую зону и введением евро. Об этом рассказала РИА Новости посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова.

По ее словам, эти факторы снизили привлекательность Болгарии для россиян, поскольку усложнился процесс оформления виз. Митрофанова пояснила, что соотечественники теперь менее расположены к путешествиям туда в том числе из-за роста цен после вступления страны в Шенген.

Ранее сообщалось, что посольство Болгарии начало отменять записи на визу российских туристов.

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