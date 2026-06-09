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16:30, 9 июня 2026Экономика

Названа стоимость покупки этажа квартир в Москве

Риелтор Гордеева: Цена покупки этажа премиального жилья в Москве составляет 300-800 млн
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Цена покупки этажа квартир в Москве в премиум-сегменте составляет 300-800 миллионов рублей. Стоимость таких объектов оценила основательница агентства недвижимости «Безфильтров» Ригина Гордеева в разговоре с ТАСС.

По словам риелтора, цена на подобные лоты в элитных проектах может превышать миллиард рублей. Она уточнила, что сделки по покупке целого этажа жилья всегда совершаются в премиум-, элитном сегментах либо очень сильном бизнес-классе. В массовом сегменте, объяснила Гордеева, покупка этажами почти не имеет смысла из-за отсутствия приватности, особых условий безопасности, а также «камерности» дома.

Специалист отметила, что в текущих рыночных реалиях при приобретении целого этажа квартир цена к моменту ввода или высокой степени готовности объекта увеличивается на 15-25 процентов по сравнению с покупкой на ранней стадии строительства. «Но это может быть приростом цены предложения, а не чистой доходностью инвестора. После налогов, дисконта на выходе реальная прибыль может быть заметно ниже», — заключила она.

Ранее сообщалось, что стоимость самого дорогого пентхауса в Москве, доступного для покупки на первичном рынке жилья в данный момент, составила около 9,4 миллиарда рублей. Новому владельцу достанется многокомнатный лот площадью 917,5 квадрата в центре города.

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