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12:31, 8 июля 2026Россия

Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля

Президент Путин поздравил участников фестиваля «Россия. Соединяя сердца»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца», в котором поздравил молодоженов с рождением их семей. Глава государства назвал семью надежной опорой и главной жизненной ценностью. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности его судьбе», — указал Путин.

Российский лидер поздравил участников фестиваля и пожелал им счастья.

Ранее в России предложили ввести выплаты по 5 тысяч и 10 тысяч рублей за 5 и 10 лет в браке соответственно. Лидер партии «Справедливая Россия» обратил внимание на то, что в 20 российских регионах 8 июля, в День семьи, любви и верности вручают денежные выплаты за долгий брак — например, в 50-ю годовщину. По его мнению, властям «было бы правильнее» стимулировать молодые семьи.

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