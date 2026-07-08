Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:13, 8 июля 2026Россия

В России предложили ввести выплаты за пять лет брака

Миронов предложил ввести выплаты семьям по 5 и 10 тысяч рублей за 5 и 10 лет брака
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести в России выплаты по пять тысяч рублей и по 10 тысяч рублей за пять и 10 лет в браке соответственно. Депутат заявил об этом в беседе с ТАСС.

Миронов обратил внимание, что в 20 российских регионах 8 июля, в День семьи, любви и верности, установлены выплаты за долгий брак — например, в 50-ю годовщину. По его мнению, властям «было бы правильнее» стимулировать молодые семьи, учитывая большое число разводов.

«Хотя бы давайте символически, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причем не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает», — сказал депутат.

Кроме того, он добавил, что необходимо проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной к 8 июля.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 июня в России начался прием заявлений на получение новой семейной выплаты. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыла условия получения денежных средств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Новые удары масштабнее предыдущих». США атаковали Иран из-за нападений в Ормузском проливе

    Предсказан исход переговоров Трампа и Зеленского

    Покинувший Россию автоконцерн объявил отзыв машин из-за дефекта сидений

    Огромный кит потопил пожарное судно

    Мужчины назвали самые яркие эротические переживания в жизни

    В Европарламенте разразился скандал из-за Украины

    Писательница посоветовала русскоязычным украинцам оглядываться

    Россиян предупредили о снеге в июле

    В Иране поблагодарили Путина

    Возвращенный с Украины россиянин рассказал о пытках ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok