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Силовые структуры
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12:33, 8 июля 2026Силовые структуры

Арестованная главный редактор «Сапы» сделала заявление

Главред Telegram-канала «Сапа» Джикаева признала вину в даче взяток полицейскому
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Главный редактор Telegram-канала «Сапа» Алина Джикаева, арестованная за дачу взяток в размере 285 тысяч рублей оперативному дежурному ДЧ УМВД России по Махачкале за получение служебной информации, признала вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы органов следствия.

В документах сказано, что Джикаева признала вину и полностью раскаялась.

Сейчас обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела.

Ранее суд оставил журналистку под стражей.

О задержании Джикаевой сообщалось 14 апреля.

По версии следствия, в период с 2020 года журналистка получала от полицейского сводки из Дагестана и Северной Осетии. За информацию она заплатила более 250 тысяч рублей. В ближайшее время обоих задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий.

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