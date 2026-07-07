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Силовые структуры
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11:29, 7 июля 2026Силовые структуры

Состоялось заседание суда по делу главного редактора «Сапы»

В Москве суд оставил под стражей главреда Telegram-канала «Сапа» Джикаеву
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Московский городской суд оставил под стражей главного редактора Тelegram-канала «Сапа» Алину Джикаеву, обвиняемую в даче взятки в составе группы лиц сотруднику полиции за получение служебной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

По его словам, суд не удовлетворил ходатайство защиты об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест, и постановление суда первой инстанции осталось в силе.

О задержании Джикаевой сообщалось 14 апреля.

По версии следствия, в период с 2020 года журналистка получала от полицейского сводки из Дагестана и Северной Осетии. За информацию она заплатила более 250 тысяч рублей. В ближайшее время обоих задержанных доставят в Москву для проведения следственных действий.

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