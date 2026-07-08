В Минобороны раскрыли подробности о наступлении на одном из направлений в зоне СВО

Минобороны: Российские военные продолжают наступление западнее Красного Лимана

Российские военные продолжают наступление западнее Красного Лимана. Подробности боев на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, в боях западнее населенного пункта участвуют штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. В самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 120-й бригады теробороны.

В министерстве уточнили, что российским военным удалось захватить два опорных пункта ВСУ, а также поразить три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотниками.

Потери ВСУ на данном направлении за минувшие сутки составили до 15 солдат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июля Российская армия нанесла ответный групповой удар по объектам Украины. Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования.