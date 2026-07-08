Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 8 июля 2026Россия

В Минобороны раскрыли подробности о наступлении на одном из направлений в зоне СВО

Минобороны: Российские военные продолжают наступление западнее Красного Лимана
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продолжают наступление западнее Красного Лимана. Подробности боев на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раскрыли в Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, в боях западнее населенного пункта участвуют штурмовые отряды 67-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России. В самом городе группы закрепления 25-й армии завершают поиск и уничтожение военных 60-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 120-й бригады теробороны.

В министерстве уточнили, что российским военным удалось захватить два опорных пункта ВСУ, а также поразить три автомобиля, пять наземных роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотниками.

Потери ВСУ на данном направлении за минувшие сутки составили до 15 солдат.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июля Российская армия нанесла ответный групповой удар по объектам Украины. Атака была совершена с применением высокоточного оружия наземного базирования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась информация об атаках на «Голубой поток»

    В Чехии выступили против помощи Украине

    Покушение на украинского олигарха в Монако назвали подарком Буданова для одного человека

    Стали известны планы ФИФА и УЕФА по допуску российских клубов и сборных

    Четыре украинца сели в тюрьму за расправу с тремя российскими военными на Запорожской АЭС

    В американском штате зафиксировали вспышку внезапной диареи

    Арестованная главный редактор «Сапы» сделала заявление

    Россия впервые уничтожила британский ЗРК на Украине

    Отсутствие интереса россиян к поездкам в Болгарию объяснили

    Путин поздравил участников Всероссийского свадебного фестиваля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok