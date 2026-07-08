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12:27, 8 июля 2026Россия

В Минобороны России раскрыли подробности об ответном массированном ударе по Украине

Минобороны России заявило о ночном групповом ударе по объектам ВПК Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь на 8 июля Российская армия нанесла ответный групповой удар по объектам Украины. Подробности атаки журналистам раскрыли в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, высокоточным оружием наземного базирования поражены объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) в Киеве.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли третий за неделю удар возмездия по Украине. Сообщалось о поражении промышленного предприятия компании «Самсунг-Украина», производящего комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также цеха по сборке беспилотников большой и средней дальности.

Кроме того, взрывы прогремели в Одесской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Житомирской и Полтавской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Донбасса и Новороссии.

В мае официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что Россия бьет только по военным или околовоенным объектам на Украине.

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