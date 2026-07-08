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Силовые структуры
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12:35, 8 июля 2026Силовые структуры

Четыре украинца сели в тюрьму за расправу с тремя российскими военными на Запорожской АЭС

Расстрелявших российских военных на ЗАЭС украинцев отправили в СИЗО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Четверо граждан Украины арестованы по решению российского суда по уголовному делу о расправе над российскими военнослужащими на Запорожской АЭС в 2022 году. Об этом в ходе оперативного совещания в Луганске было доложено председателю следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину, сообщает Telegram-канал СКР.

По данным следствия, осужденные — представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Давыдов, Максим Поцелуев, Анатолий Руденко и Дмитрий Носенко. Следователями СК также завершено расследование дела в отношении 16 военнослужащих запрещенного в России полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Суд отправил их в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Отмечается, что в ходе работы с задержанными украинскими солдатами следствие выявило новые эпизоды преступлений, связанных с расправой над мирными жителями в разные периоды.

Ранее вернувшийся из плена житель Курской области Роман Ванин рассказал об условиях содержания в тюрьме на Украине.

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