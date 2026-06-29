Вернувшийся из плена россиянин рассказал об условиях содержания в тюрьме на Украине

Вернувшийся из плена Ванин заявил, что конвоиры избивали раненых в тюрьме в Виннице

Вернувшийся из плена житель Курской области Роман Ванин рассказал об условиях содержания в тюрьме на Украине. Комментарий россиянина приводит РИА Новости.

Он заявил на встрече с губернатором Курской области Александром Хинштейном, что конвоиры избивали раненых в тюрьме в Виннице. Мужчина также подчеркнул, что помещения там не отапливались.

«Больной, не больной, есть у тебя открытые раны, у кого-то кость торчит, он тебя по этой руке специально ударит», — поделился Ванин.

До этого Хинштейн назвал зверьем солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выжег на теле курянина букву Z.

Еще раньше председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поведал, что украинские военные пытали россиян ради удовольствия.