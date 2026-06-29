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05:21, 29 июня 2026Россия

Солдат ВСУ выжигал на теле россиянина букву «Z»

Хинштейн назвал «зверьем» солдата ВСУ, выжигавшего на теле россиянина букву «Z»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «зверьем» солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжигавшего на теле одного из пленных букву «Z». Об этом пишет ТАСС.

На встрече с мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, россиянин рассказал о пребывании в полевом госпитале в Сумской области. По его словам, украинские военные выжгли ему букву «Z» чуть выше локтя на правой руке.

«Зверье какое-то», — высказался губернатор, оценивая действия украинских военных.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что украинские военные пытали российских военнопленных ради удовольствия.

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