Солдат ВСУ выжигал на теле россиянина букву «Z»

Губернатор Курской области Александр Хинштейн назвал «зверьем» солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), выжигавшего на теле одного из пленных букву «Z». Об этом пишет ТАСС.
На встрече с мирными жителями, вернувшимися из украинского плена, россиянин рассказал о пребывании в полевом госпитале в Сумской области. По его словам, украинские военные выжгли ему букву «Z» чуть выше локтя на правой руке.
«Зверье какое-то», — высказался губернатор, оценивая действия украинских военных.
Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин рассказал, что украинские военные пытали российских военнопленных ради удовольствия.