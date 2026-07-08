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12:29, 8 июля 2026Интернет и СМИ

Звезде реалити-шоу сделали экстренную операцию

Британской звезде реалити-шоу Джейни Смит сделали операцию из-за лопнувшего аппендикса
Маргарита Щигарева

Фото: @janeybombshell

Бывшей участнице британского реалити-шоу «Моя мама, твой папа» (My Mum, Your Dad) на канале ITV Джейни Смит сделали экстренную операцию из-за лопнувшего аппендикса. Об этом пишет The Sun.

По словам звезды телешоу, у нее были сильные боли в животе. «Я чувствовала себя кошмарно, мне становилось все хуже, я позвонила в 111 (британская горячая линия по медицинским вопросом не экстренного характера — прим. «Ленты.ру»), мне сказали в течение часа обратиться в отделение неотложной помощи», — рассказала Смит.

Она добавила, что сотрудники отделения неотложной помощи сделали анализы, но не смогли поставить диагноз и попросили ее вернуться на следующий день, если состояние ухудшится. В итоге, сказала Смит, спустя некоторое время ее госпитализировали с лопнувшим аппендиксом.

«Врачи сразу же сделали мне КТ и обнаружили, что мой аппендикс лопнул и срочно нужна операция», — добавила звезда реалити-шоу. Она провела в больнице неделю.

Ранее детский хирург, кандидат медицинских наук Александра Галузинская назвала отличия аппендицита от похожих по симптомам болезней. Врач заявила, что при воспалении аппендикса человек испытывает постоянную ноющую боль, склонную к нарастанию.

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