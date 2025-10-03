Названы отличия аппендицита от похожих по симптомам болезней

Хирург Галузинская: Аппендицит отличается от ОРВИ и ротавируса характером боли

Осенью традиционно растет заболеваемость ОРВИ и ротавирусом, и вместе с этим увеличивается число осложненных случаев аппендицита, предупредила детский хирург «ГУТА КЛИНИК», кандидат медицинских наук Александра Таировна Галузинская. Способ отличить аппендицит от похожих по симптомам, но гораздо менее опасных болезней она назвала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

«Отличить аппендицит от ротавируса можно по характеру боли. При инфекции боль обычно разлитая, схваткообразная. При аппендиците боль — ноющая, постоянная, склонная к постепенному нарастанию, усилению при движениях и смещению из верхней части живота в ее правую нижнюю часть», — объяснила врач.

Кроме того, по ее словам, инфекционные болезни, как правило, начинаются остро, с высокой температуры, но благодаря лечению состояние человека улучшается. Кроме того, после рвоты и дефекации ему может стать легче.

При аппендиците же рвота обычно однократная и не приносит облегчения. Температура чаще всего появляется позже, чем боль, и в первое время не поднимается выше 38,5℃.

Врач подчеркнула, что любая боль в животе, особенно в совокупности с повышением температуры и рвотой, — это однозначный повод для немедленного обращения к врачу, а не для самолечения. Отличить аппендицит от банального отравления или кишечной инфекции может только врач-хирург после осмотра и УЗИ брюшной полости.

