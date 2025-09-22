Забота о себе
Терапевт предостерег от ошибок при первых признаках ОРВИ

Терапевт Мухаметкулов: Выход на работу при болезни грозит развитием осложнений
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Многие россияне при первых признаках ОРВИ совершают одни и те же ошибки, рассказал врач-терапевт Руслан Мухаметкулов. Их врач перечислил изданию Ufatime.ru

Первой такой ошибкой он назвал бесконтрольный прием антибиотиков. Мухаметкулов напомнил, что антибиотики бессильны против вирусов и действуют только на бактерии. Их неоправданный прием уничтожает полезную микрофлору кишечника, которая является важной частью иммунной системы, ослабляя организм и повышая риск побочных эффектов, добавил врач.

Также Мухаметкулов предостерег от сбивания невысокой температуры (до 38-38,5 градуса) и от того, чтобы выходить на работу во время болезни. По словам врача, игнорирование постельного режима грозит затяжным течением болезни, развитием осложнений и заражением коллег.

Кроме того, терапевт призвал не злоупотреблять сосудосуживающими каплями от насморка — их использование дольше пяти-семи дней приводит к медикаментозному риниту и постоянной заложенности носа. Наконец, ошибкой будет и отказ от проветривания — в застоявшемся воздухе концентрация вирусов многократно возрастает, обратил внимание Мухаметкулов.

«Таким образом, наиболее правильная тактика при первых симптомах ОРВИ — это не геройство, а разумная помощь организму: обильное теплое питье, отдых, промывание носа солевым раствором и симптоматическое лечение. А главное — прислушиваться к своему состоянию и вовремя обратиться к врачу», — заключил он.

Ранее фармацевт Эдуардо Паломеро дал совет людям, которым трудно пить таблетки. Так, он предложил запивать их не водой, а йогуртом или фруктовым пюре.

