Испытывающим трудности с глотанием таблеток людям дали три совета

Фармацевт Паломеро: При трудностях с глотанием таблетки стоит запивать йогуртом

Фармацевт Эдуардо Паломеро заявил, что люди, которые испытывают трудности с глотанием таблеток, могут воспользоваться тремя советами для облегчения этого процесса. Их он дал в беседе с изданием Deia.

В первую очередь Паломеро призвал запивать таблетки не водой, как это делают многие люди, а питьевым йогуртом или фруктовым пюре. Дело в том, что они помогают поддерживать контролируемое глотание и облегчают движение мышц горла, пояснил специалист.

Также он призвал почитать инструкцию, чтобы выяснить, безопасно ли делить или измельчать те или иные таблетки. Если разламывать их нельзя, то делать это не нужно, поскольку препарат может потерять свою эффективность. «Положите таблетку в рот, запивая небольшим количеством воды. Держите таблетку на языке и наклоните подбородок так, чтобы он коснулся груди. Это облегчит глотание», — дал третий совет Паломеро.

Ранее фармацевт Аббас Канани рассказал, как избавиться от потливости. Он посоветовал с этой целью исключить из рациона кофеин и специи.