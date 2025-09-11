Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:26, 11 сентября 2025Забота о себе

Испытывающим трудности с глотанием таблеток людям дали три совета

Фармацевт Паломеро: При трудностях с глотанием таблетки стоит запивать йогуртом
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Фармацевт Эдуардо Паломеро заявил, что люди, которые испытывают трудности с глотанием таблеток, могут воспользоваться тремя советами для облегчения этого процесса. Их он дал в беседе с изданием Deia.

В первую очередь Паломеро призвал запивать таблетки не водой, как это делают многие люди, а питьевым йогуртом или фруктовым пюре. Дело в том, что они помогают поддерживать контролируемое глотание и облегчают движение мышц горла, пояснил специалист.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Также он призвал почитать инструкцию, чтобы выяснить, безопасно ли делить или измельчать те или иные таблетки. Если разламывать их нельзя, то делать это не нужно, поскольку препарат может потерять свою эффективность. «Положите таблетку в рот, запивая небольшим количеством воды. Держите таблетку на языке и наклоните подбородок так, чтобы он коснулся груди. Это облегчит глотание», — дал третий совет Паломеро.

Ранее фармацевт Аббас Канани рассказал, как избавиться от потливости. Он посоветовал с этой целью исключить из рациона кофеин и специи.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина предложила Польше сбивать российские ракеты и дроны на ее территории. Пойдет ли НАТО на создание бесполетной зоны?

    Раскрыт портрет среднестатистического преступника в самом богатом российском городе

    В России высказались о встрече Лукашенко и представителя Трампа

    Главаря банды «010» сдал взятый под госзащиту свидетель из российского региона

    Стало известно об активизации ударов дронами-ракетами ВСУ по России

    Россиянка привезла из Дубая на родину золотой браслет и оказалась под угрозой тюрьмы

    Лукашенко помиловал 14 иностранных заключенных

    Раскрыты подробности опознания тела угнавшего вертолет на Украину российского летчика

    В МИД России объяснили закрытие Польшей границы с Белоруссией

    Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости