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10:32, 15 июля 2025Забота о себе

Названы простые способы избавиться от чрезмерной потливости

Фармацевт Канани посоветовал убрать из рациона кофеин и жир, чтобы не потеть
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: HUUM / Unsplash

Фармацевт Аббас Канани и персональный тренер Том Пенн назвали неочевидные способы избавиться от чрезмерной потливости. Их советы приводит The Sun.

В первую очередь Канани посоветовал изменить питание и убрать из рациона богатые жирами продукты, специи и кофеин, которые усиливают потоотделение. Пенн добавил, что в жару следует пить много воды. Он объяснил, что обезвоживание усиливает потоотделение, так как организму приходится тратить больше усилий для охлаждения кожи.

Желающим меньше потеть фармацевт дал и другие простые рекомендации: хорошо высыпаться, меньше нервничать и бросить курить. Кроме того, он призвал носить просторную одежду из натуральных материалов.

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Тренер же отметил, что уменьшить потоотделение можно, если наносить антиперспирант не утром, а перед сном. Он пояснил, что веществам требуется несколько часов, чтобы начать действовать в полную силу. Кроме того, Пенн указал, что некоторым людям помогают народные методы. К примеру, он предложил смазать проблемные зоны яблочным уксусом.

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