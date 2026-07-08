Минобороны РФ впервые заявило об уничтожении британского ЗРК Rapid Ranger

Российские военнослужащие впервые уничтожили зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Rapid Ranger производства Великобритании, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в зоне спецоперации. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, поражение британскому ЗРК нанесли бойцы группировки войск «Запад».

«Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии», — указали в Минобороны.

В конце июня армия России впервые уничтожила американский зенитный ракетный комплекс BRAWLR ВСУ в Харьковской области. По оценкам специалистов, стоимость такого оружия может доходить до шести миллионов долларов.

