Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:17, 24 июня 2026Россия

Раскрыта стоимость уничтоженного новейшего оружия Украины из США

Стоимость уничтоженного американского ЗРК BRAWLR может составлять шесть миллионов долларов
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Straight Arrow / YouTube

Стоимость зенитного ракетного комплекса (ЗРК) BRAWLR Вооруженных сил Украины (ВСУ) может доходить до шести миллионов долларов. Цену уничтоженного новейшего американского оружия раскрыла группировка войск (ГВ) «Север» в Telegram-канале «Северный Ветер».

«Полный полевой комплект BRAWLR MAAWLR — пусковая установка с подготовленным пикапом, боезапасом и локальной радиолокационной станцией может составлять цену до шести миллионов долларов», — указано в публикации.

Авторы отметили, что стоимость комплекса зависит от типа ракет, которые используются при работе ЗРК.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие впервые поразили зенитный ракетный комплекс BRAWLR ВСУ в Харьковской области. Американский ЗРК уничтожили одним ударным FPV-дроном на оптоволокне, заявил начальник отделения планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что BRAWLR создавался для борьбы с беспилотниками. Согласно заявленным техническим характеристикам, комплекс должен противостоять дронам и сбивать все, что летает в радиусе примерно 15 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен попала под следствие из-за тайной переписки с Зеленским. Кто еще был в секретном чате и что там обсуждали?

    «Вредные советы» Остера назвали «энциклопедией пакостей»

    Женщины отшатнулись от самого красивого мужчины в мире

    ВС России нанесли удар четырьмя бомбами по Славянской ТЭС

    Подсчитано количество голов Роналду в ворота сборных бывших республик СССР

    Зампреда партии «Яблоко» отправили в колонию

    Путин заявил о превосходстве SJ-100 и МС-21 над западными аналогами

    Названо число сбитых при подлете к Москве украинских БПЛА

    Раскрыта стоимость уничтоженного новейшего оружия Украины из США

    Жене будущего короля Норвегии спасли жизнь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok