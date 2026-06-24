Раскрыта стоимость уничтоженного новейшего оружия Украины из США

Стоимость уничтоженного американского ЗРК BRAWLR может составлять шесть миллионов долларов

Стоимость зенитного ракетного комплекса (ЗРК) BRAWLR Вооруженных сил Украины (ВСУ) может доходить до шести миллионов долларов. Цену уничтоженного новейшего американского оружия раскрыла группировка войск (ГВ) «Север» в Telegram-канале «Северный Ветер».

«Полный полевой комплект BRAWLR MAAWLR — пусковая установка с подготовленным пикапом, боезапасом и локальной радиолокационной станцией может составлять цену до шести миллионов долларов», — указано в публикации.

Авторы отметили, что стоимость комплекса зависит от типа ракет, которые используются при работе ЗРК.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военнослужащие впервые поразили зенитный ракетный комплекс BRAWLR ВСУ в Харьковской области. Американский ЗРК уничтожили одним ударным FPV-дроном на оптоволокне, заявил начальник отделения планирования и противодействия БПЛА с позывным Карта.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что BRAWLR создавался для борьбы с беспилотниками. Согласно заявленным техническим характеристикам, комплекс должен противостоять дронам и сбивать все, что летает в радиусе примерно 15 километров.