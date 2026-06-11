Годами насиловавший маленькую дочь россиянин выдал себя

В Тюмени мужчина получил 24 года за насилие над малолетней дочерью

В Тюмени Ленинский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к 24 годам лишения свободы за насилие над малолетней дочерью, которое длилось годами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Он признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). На момент вынесения приговора фигурант уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

Как установил суд, фигурант совершил в отношении дочери 2009 года рождения иные действия сексуального характера в период с июня по декабрь 2014-го, а также в октябре 2019-го.

Ранее сообщалось, что на Урале суд приговорил к пожизненному наказанию рецидивиста Артема Бучина за изнасилование и расправу над женой и ее дочерью от другого брака.