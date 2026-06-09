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Силовые структуры
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12:14, 9 июня 2026Силовые структуры

Семьянин из российского города оказался сексуальным маньяком

Пожизненно сел рецидивист Бучин с Урала за изнасилование и убийство жены и дочери
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На Урале суд приговорил к пожизненному наказанию рецидивиста Артема Бучина за изнасилование и расправу над женой и ее дочерью от другого брака. Об этом сообщает E1.ru.

Трагедия произошла 28 августа 2024 года в городе Чусовой. В ходе конфликта на почве ревности Бучин схватил жену за шею и сжал, из-за чего она потеряла сознание. На шум ссоры прибежала дочь жены 2017 года рождения, с которой Бучин тоже расправился. Перед расправой он изнасиловал женщину и девочку.

На следующий день он увел четырехлетнего сына к своей матери. Вскоре силовики задержали Бучина недалеко от дома его отца. Он признал свою вину.

Семьянин оказался сексуальным маньяком. В 2022 году Бучина признали виновным в аналогичных преступлениях, жертвой которых стала медсестра Татьяна Рекутина.

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