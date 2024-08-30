Помилованного вагнеровца заподозрили в расправе над россиянкой с дочерью

Следствие подозревает вагнеровца в убийстве матери и дочери в Чусовой

В расправе над жительницей Чусовой в Пермском крае с семилетней дочерью подозревается сожитель, ранее судимый за аналогичное преступление, совершенное им два года назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемый не был отцом девочки. Он объявлен в розыск.

Мужчина расправился с медсестрой, на которую напал на улице, увел в заросли, где изнасиловал, а затем забил камнем. Подозреваемого зовут Артем Бучин, отмечает 59.ru. В 2022 году его задержали и приговорили к 20 годам лишения свободы. В колонии строгого режима он заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и ушел на спецоперацию (СВО), после его помиловали и Бучин вернулся в родной город.

Полиция распространила на него ориентировку, в которой говорится о розыске хромого рыжеволосого мужчины на вид 25-30 лет, славянской внешности, ростом 170-175 сантиметров, среднего телосложения. Он одет в белую олимпийку, черную жилетку, черные спортивные штаны с поясной сумкой цвета хаки.

Мотивом расправы могла стать ревность, рассказала РЕН ТВ соседка жертв. По ее словам, несколько дней мужчина ругался с сожительницей и угрожал ей из-за подозрений в измене.

Ранее сообщалось об обнаружении без признаков жизни женщины 1996 года рождения и ее дочери 2017 года рождения в квартире дома.