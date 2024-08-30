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07:27, 30 августа 2024Силовые структуры

В Пермском крае неизвестные расправились с россиянкой и ее ребенком

В Чусовой неизвестные расправились с россиянкой и ее дочерью

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства расправы в городе Чусовой Пермского края над россиянкой 1996 года рождения и ее дочерью 2017 года рождения. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 29 августа женщина с дочерью с признаками с насилия и без признаков жизни были обнаружены в одной из квартир в городе Чусовой. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

20 мая в Луганской народной республике (ЛНР) задержали 30-летнего жителя села Бобриково, зарубившего топором сожительницу и двух детей.

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      Владимир Седов
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