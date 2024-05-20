Житель ЛНР зарубил топором возлюбленную и двух детей

В ЛНР житель зарубил возлюбленную с детьми и утопил их тела в реке

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали 30-летнего жителя села Бобриково по подозрению в расправе над сожительницей и двумя детьми. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его данным, женское тело нашли в реке Нагольной 19 мая. Очевидцы вызвали на место правоохранителей, которые по горячим следам вышли на мужчину. Он рассказал, что накануне поссорился с подругой, взял топор и четыре раза ударил ее по затылку, после чего так же расправился с ее годовалым сыном и трехлетней дочерью.

Тела мужчина утопил в реке. Мать и дочь нашли, мальчика продолжают искать.

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