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03:13, 18 мая 2024Силовые структуры

Раскрыта новая деталь расправы сына российского адвоката над домработницей

Для расправы над домработницей сын адвоката Мельницкого использовал нож и биту

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

16-летний сын адвоката Семена Мельницкого, задержанный за расправу над домработницей, использовал не только нож, но и биту. Эту новую деталь раскрыл Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Как сообщалось ранее, в Новой Москве российский подросток повздорил с 67-летней домработницей, дождался, пока женщина зайдет в ванную, схватил нож, напал на нее и ударил около 10 раз. Мельницкий утверждает, что ничего не помнит. Возбуждено уголовное дело.

В марте в Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, который расправился с 54-летней опекуншей. Обвиняемый остался без родителей, тогда его под опеку взяла мать одноклассника. 11 января подросток поссорился с женщиной и трижды выстрелил ей в шею и грудь из ружья.

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      Марина Совина
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