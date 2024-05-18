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01:06, 18 мая 2024Силовые структуры

16-летний сын российского адвоката расправился с домработницей

В Новой Москве 16-летний сын адвоката Мельницкого расправился с домработницей

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Новой Москве 16-летний сын адвоката Семена Мельницкого задержан за расправу над домработницей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, Мельницкий-младший повздорил с 67-летней домработницей вечером в пятницу, 17 мая. Молодой человек дождался, пока женщина зайдет в ванную, схватил нож, напал на нее и ударил около 10 раз. Из-за потери крови женщина не видела. Подросток утверждает, что ничего не помнит.

СК России по столице возбудил уголовное дело.

В марте в Краснодарском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего местного жителя, который расправился с 54-летней опекуншей. Обвиняемый остался без родителей, тогда его под опеку взяла мать одноклассника. 11 января подросток поссорился с женщиной и трижды выстрелил ей в шею и грудь из ружья.

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      Марина Совина
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