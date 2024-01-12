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18:18, 12 января 2024Силовые структуры

Российский подросток расправился с опекуншей и угнал ее машину

На Кубани подросток застрелил опекуншу и угнал ее машину

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

На Кубани 14-летний подросток расправился с 54-летней опекуншей. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, мальчик остался без родителей, тогда его под опеку взяла мать одноклассника. Однако подросток поссорился с женщиной на бытовой почве и застрелил ее, трижды выстрелив в шею и грудь потерпевшей из ружья. Она не выжила. Затем школьник угнал машину россиянки и оставил его вместе с оружием недалеко от кладбища.

Отмечается, что мальчика уже задержали. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Бурятии суд рассмотрит дело 62-летнего местного жителя, расправившегося с 36-летним сыном.

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      Екатерина Кашурникова
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