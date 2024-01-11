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20:00, 11 января 2024Силовые структуры

Россиянин вонзил нож в грудь сыну и попал под суд

В Бурятии осудят мужчину, вонзившего нож в грудь сыну

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Бурятии суд рассмотрит дело 62-летнего местного жителя, расправившегося с 36-летним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 9 октября мужчина пришел в гости к супруге и сыну. Они выпивали. Ближе к вечеру отец поссорился с потерпевшим и вонзил нож ему в грудь.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее стало известно, что в Башкирии мужчина заковал в наручники бывшего пасынка и расправился с его матерью.

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      Екатерина Кашурникова
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