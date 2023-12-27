Россиянин заковал в наручники бывшего пасынка и расправился с его матерью

В Башкирии мужчина заковал в наручники пасынка и зарезал бывшую жену

В Стерлитамаке следователи предъявили обвинение 42-летнему местному жителю, который проник в квартиру бывшей жены и расправился с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 24 декабря обвиняемый проник в дом бывшей жены с целью выяснения отношений. В это время там находился ее несовершеннолетний сын, которого мужчина заковал в наручники и, угрожая пистолетом, удерживал в квартире. Когда женщина вернулась, между ней и злоумышленником началась ссора. В этот момент мальчик смог сбежать и обратиться в полицию. Прибывшие на место сотрудники обнаружили потерпевшую с несколькими колото-резаными ранами в области шеи и груди.

Фигуранта на следующий день задержали сотрудники ГИБДД. Ранее он уже был судим по статьям 119 и 117 УК РФ, уточнили в региональном МВД.

Ранее следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту расправы над 46-летней матерью бойца специальной военной операции.