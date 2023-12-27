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08:18, 27 декабря 2023Силовые структуры

В России возбудили дело после расправы над матерью бойца СВО

В Татарстане следователи возбудили дело после убийства матери бойца СВО

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над 46-летней матерью бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело завели по статье 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления правоохранители объявили в розыск двоих граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения. Руководитель следственного управления по Татарстану доложит о ходе расследования главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах двое мигрантов расчленили мать бойца СВО и ограбили ее квартиру. Женщина встречалась с одним из подозреваемых и даже ушла ради него от мужа.

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