В России возбудили дело после расправы над матерью бойца СВО

В Татарстане следователи возбудили дело после убийства матери бойца СВО

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по факту расправы над 46-летней матерью бойца специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Дело завели по статье 105 УК РФ. По подозрению в совершении преступления правоохранители объявили в розыск двоих граждан Узбекистана 2001 и 1986 годов рождения. Руководитель следственного управления по Татарстану доложит о ходе расследования главе ведомства Александру Бастрыкину.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах двое мигрантов расчленили мать бойца СВО и ограбили ее квартиру. Женщина встречалась с одним из подозреваемых и даже ушла ради него от мужа.