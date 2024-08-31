Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:39, 31 августа 2024Силовые структуры

В Пермском крае задержали подозреваемого в расправе бойца ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» задержан в Пермском крае по подозрению в двойной расправе

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Участник специальной военной операции, бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» задержан в Пермском крае по подозрению в расправе над своей сожительницей и ее семилетней дочерью. Об этом сообщает издание Baza.

Подозреваемого Артема Бучина, 27-летнего жителя города Чусовой, задержали утром 31 августа недалеко от дома его отца. Вскоре его доставили на допрос в военную полицию, отмечают журналисты.

По данным издания, причиной расправы стала ревность, об этом подозреваемый рассказал после задержания. Бучин напал на свою сожительницу Екатерину на улице, увел ее в заросли, изнасиловал, а затем забил камнем.

Как стало известно, Бучин ранее уже был арестован за аналогичное преступление: в 2022 году его приговорили к 20 годам лишения свободы, но в колонии строгого режима он заключил контракт с ЧВК. Вскоре боец был помилован и вернулся в Пермский край после ранения. Предполагалось, что 13 сентября Бучин вернется в зону боевых действий.

Ранее в СМИ появились подробности о сожительнице Артема Бучина. Она работала медсестрой, была сиротой, некоторое время проживала в приемной семье. У женщины также остался сын, отцом которого является Бучин.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      В России рассказали об обстоятельствах уничтожения F-16

      Сотрудники ФСБ задержали в Адыгее вербовавшего террористов россиянина

      ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников

      Пашинян оценил вероятность отзыва подписи под трехсторонним заявлением от 2020 года

      Погодные условия усложнили поиски пропавшего на Камчатке вертолета

      Пашинян заявил о готовности к переговорам с Алиевым на границе

      Российские матросы спасли пять людей в Тихом океане

      Семья из Белгорода второй раз за четыре месяца попала под обстрел ВСУ

      Умер советский олимпийский чемпион по плаванию

      Минздрав уведомил о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше