В Пермском крае задержали подозреваемого в расправе бойца ЧВК «Вагнер»

Боец ЧВК «Вагнер» задержан в Пермском крае по подозрению в двойной расправе

Участник специальной военной операции, бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» задержан в Пермском крае по подозрению в расправе над своей сожительницей и ее семилетней дочерью. Об этом сообщает издание Baza.

Подозреваемого Артема Бучина, 27-летнего жителя города Чусовой, задержали утром 31 августа недалеко от дома его отца. Вскоре его доставили на допрос в военную полицию, отмечают журналисты.

По данным издания, причиной расправы стала ревность, об этом подозреваемый рассказал после задержания. Бучин напал на свою сожительницу Екатерину на улице, увел ее в заросли, изнасиловал, а затем забил камнем.

Как стало известно, Бучин ранее уже был арестован за аналогичное преступление: в 2022 году его приговорили к 20 годам лишения свободы, но в колонии строгого режима он заключил контракт с ЧВК. Вскоре боец был помилован и вернулся в Пермский край после ранения. Предполагалось, что 13 сентября Бучин вернется в зону боевых действий.

Ранее в СМИ появились подробности о сожительнице Артема Бучина. Она работала медсестрой, была сиротой, некоторое время проживала в приемной семье. У женщины также остался сын, отцом которого является Бучин.